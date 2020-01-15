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15.01.20 00:05

З 2015 року щонайменше 63 кримських татар засуджено Росією за сфабрикованими звинуваченнями, - Human Rights Watch

Окупаційна влада Криму продовжує переслідування кримських татар. Зокрема, з 2015 року щонайменше 63 особи було притягнуто до відповідальності за сфабрикованими звинуваченнями.

З 2015 року щонайменше 63 кримських татар засуджено Росією за сфабрикованими звинуваченнями, - Human Rights Watch

Про це йдеться в доповіді міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Тільки в березні (2019 року. - Ред.) російська влада заарештувала 24 особи, більшість із яких були членами "Кримської солідарності" - групи правової та соціальної підтримки сімей заарештованих за політичними мотивами. Всі були звинувачені у зв'язку з "Хізб ут-Тахрір", панісламістським рухом, забороненим у Росії, але законним в Україні", - зазначили правозахисники.

Зазначається, що при цьому ніхто із затриманих не був звинувачений у зв'язку з будь-яким актом насильства.

"Російські силовики катували або жорстоко поводилися як мінімум з чотирма людьми. У червні влада заарештувала вісьмох осіб у Криму за аналогічними звинуваченнями", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, в списку Кримськотатарського ресурсного центру значаться 86 кримських політв'язнів. Такі ж цифри - у Кримської правозахисної групи.

Вони фігурують у низці кримінальних справ, зокрема у "справах Хізб ут-Тахрір", "Таблігі Джемаат" (організації, заборонені в Росії, але дозволені в Україні). Правозахисники й адвокати називають ці кримінальні справи переслідуванням за релігійною ознакою. Фігуранти цих кримінальних справ - віруючі мусульмани.

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