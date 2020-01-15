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15.01.20 08:12

У Вашингтоні схвалюють позицію Києва не втручатися в справу про імпічмент, - Єльченко

Американська сторона вважає правильною позицію України щодо невтручання в розгляд справи про імпічмент президента США Дональда Трампа попри те, що українське питання є одним з головних у цьому процесі.

У Вашингтоні схвалюють позицію Києва не втручатися в справу про імпічмент, - Єльченко

Про це сказав у вівторок, 14 січня, у Вашингтоні посол України в США Володимир Єльченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Під час моїх перших зустрічей (у Вашингтоні. - Ред.) ця тема не приховувалась - не я, звичайно, її порушував, але мої співрозмовники казали відверто, що так, ця тема існує, що це дійсно проблема. Але вони (з американського боку. - Ред.) вважають, що ми взяли абсолютно правильну лінію, коли не втручаємося в ці дискусії", - повідомив посол.

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Він підкреслив, що розгляд справи щодо імпічменту є внутрішньою справою США.

"Думаю, що такого рівня демократії країна розбереться в цьому сама, без нашої чи будь-якої іншої допомоги", - зауважив український дипломат.

Нагадаємо, 19 грудня Палата представників оголосила імпічмент Трампу на підставі обвинувачень у тиску на Україну.

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