Депутати Європарламенту закликають РФ наслідувати приклад Ірану і визнати факт збиття "Боїнга" на Донбасі

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми зараз спостерігаємо за унікальною ситуацією, коли Іран випереджає Росію у своєму визнанні відповідальності. Росія має взяти на себе відповідальність за збиття МН17, але вона досі цього не зробила. Доказова база ідентична, але Росія відмовляється визнати свою провину", – заявив у коментарі Радіо Свобода німецький депутат Міхаель Галер.

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Якщо раніше євродепутати дозволяли собі так висловлюватися лише в кулуарах і не на запис, то тепер відверто засуджують Росію і порівнюють реакції Тегерану і Москви на збитий літак.

"Влада Ірану визнала свою відповідальність через кілька днів. І тут ми бачимо величезний контраст із поведінкою Росії, коли на території Україні був збитий літак Малайзії", – заявив у коментарі Радіо Свобода депутат із Литви Андрюс Кубілюс.

Попри те, що Іран взяв на себе відповідальність за збиття українського лайнера, в Європарламенті закликають до всебічного і прозорого розслідування, бо, за словами депутатів, досі лишається багато питань без відповідей.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

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Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

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Восени 2017 року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

8 листопада 2019 року Міжнародний суд ООН оголосив, що має юрисдикцію розглядати спір України проти Росії щодо застосування і тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

14 листопада Спільна слідча група у зверненні до можливих свідків констатувала, що володіє інформацією, яка вказує на те, що вплив Російської Федерації поширювався на адміністративні, фінансові та військові питання терористів "ДНР", а їхня інтенсивність підвищилася в першій половині липня 2014 року.