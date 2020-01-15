Росія могла порушити санкції, продавши Ірану ракетну систему, з якої було збито літак МАУ, - Єльченко

Про це під час спілкування з журналістами у Вашингтоні заявив посол України в США Володимир Єльченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Це, можливо, питання більш далекої перспективи. Але ми маємо говорити про певну міжнародну відповідальність тих людей і тих компаній, які займаються такими продажами", - сказав посол журналістам.

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Але зараз більш важливим питанням, сказав Єльченко, є питання відповідальності Ірану, як на індивідуальному рівні – тих людей, які віддавали та виконували наказ, у результаті якого був збитий літак, - так і держави на міжнародно-правову рівні.

"Оскільки Іран повністю визнав свою участь і свою провину в цій трагедії, я сподіваюся, що цей шлях буде пройдено іранською стороною до кінця і вона виплатить всі належні компенсації, і родинам загиблих, і авіакомпанії, і все інше, що потрібно робити в цих випадках", - сказав посол України.

Єльченко розповів, що Україна отримала усю відповідну розвідувальну інформацію, хоча й не негайно, від США.

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За його словами, затримка із публічними заявами українського керівництва щодо причини падіння літака була насамперед викликана тим, що саме українські фахівці вилітали до Ірану, щоб здійснювати розслідування на місці катастрофи, і існували побоювання, що Іран міг не дати їм на це дозвіл.

Також компанія-виробник літака Boeing, сказав посол, запропонувала свої послуги і повну підтримку у розслідуванні.

"Україна отримує певний доступ до тих чорних скриньок і, напевно, будемо у подальшому робити все спільно із фахівцями Boeing. Вони обов'язково увійдуть до складу тієї групи, яка утворюється з тих країн, громадяни яких загинули в тій автокатастрофі, і, звичайно, США як виробника двигунів і літака Boeing", - сказав посол.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.