Від початку війни на Донбасі загинули 147 дітей, - Human Right Watch

Однак у період із січня по травень 2019 року кількість нападів на школи по обидва боки лінії розмежування збільшилася втричі порівняно з тим же періодом 2018 року. За шість років конфлікту загинуло 147 дітей, передає Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.

"Мирні мешканці стають жертвами вогню із легких озброєнь, артилерійських і мінометних обстрілів, мін та вибухонебезпечних предметів – наслідків війни", - йдеться у повідомленні.

Труднощі з отриманням пенсій для багатьох людей похилого віку досі існують.

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"У травні 2018 року Верховний суд встановив, що вимога про реєстрацію пенсіонерів як ВПО покладає на них надмірний тягар у питанні отримання пенсій, а у грудні того ж року визнав перевірку ВПО за місцем їхнього проживання неконституційною", - додають в організації.

Зазначається, що обмежений доступ до елементарних послуг і невідкладної медичної допомоги є проблемою на деяких контрольних пунктах в'їзду-виїзду (КПВВ).

"У період із січня по квітень 2019 року щонайменше 19 людей, переважно старшого віку, під час перетину лінії зіткнення померли через проблеми зі здоров'ям", - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, підкреслюється, що в березні влада скасувала термін дії електронних перепусток, необхідних для перетину лінії зіткнення.

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"У серпні було запущено електрокар для перевезення людей похилого віку і людей із інвалідністю через лінію зіткнення на суто пішохідному КПВВ "Станиця Луганська". У листопаді на цьому ж КПВВ було завершено вкрай потрібний ремонт зруйнованого мосту, що має дещо убезпечити процес перетину", - резюмують в організації.