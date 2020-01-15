Не було ніколи зарплати в 300 тис., лише одноразові виплати за "волонтерський" період роботи в концерні, - Найєм

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів на сторінці в мережі Facebook.

"Тому що не було ніколи "зарплати в 300 тисяч". Була одноразова виплата декількох премій і надбавок за попередній "волонтерський" період роботи в концерні", - йдеться в повідомленні.

Найєм зазначив, що його справжня зарплата може бути переглянута в обидва боки залежно від результатів його роботи й успіхів всієї компанії.

"І так, у колишнього керівництва Концерну офіційні виплати були майже удвічі менші. "Результати" нам і країні ще довго розгрібати. А про їхні неофіційні доходи ми дізнавалися від Бігуса і НАБУ. Тепер все відкрито і можна вибирати, що результативніше і ближче: досвідчені злодії з маленькими зарплатами і великими відкатами біля керма державних стратегічних підприємств чи команда менеджерів з величезними амбіціями і однією, білою і відкрито задекларованою зарплатою", - підкреслив він.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заступник Генерального директора державного концерну "Укроборонпром" Мустафа Найєм за місяць отримав понад 300 000 гривень зарплати.

Пізніше Генеральний директор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус урізав зарплати деяким керівним співробітникам "Укробронпрому". Зниження відбулося в середньому на 40%.

Зокрема, дохід Мустафи Найєма знизився майже удвічі - з 310 тисяч до 170. Таке ж зниження відбулося у заступника Айвараса з маркетингу Михайла Морозова. Його дохід у грудні минулого року склав 262 тис, а в листопаді - 465.