Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
15.01.20 09:42

Офіс Генпрокурора просить Іран передати українським правоохоронцям чорні скриньки збитого літака МАУ

Офіс Генерального прокурора і Служба безпеки України звернулися в компетентні органи Ірану з проханням передати українській стороні бортові самописці з літака Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого іранськими військовими поблизу Тегерана.

Офіс Генпрокурора просить Іран передати українським правоохоронцям чорні скриньки збитого літака МАУ

"Офіс Генерального прокурора та Служба безпеки України звернулися до компетентних органів Ісламської Республіки Іран із запитом про правову допомогу, пов’язану з передачею українським правоохоронцям бортових самописців з літака Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який виконував рейс PS752 Тегеран-Київ та був збитий іранськими військовими" , - йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Також у відомстві запевнили, що українська сторона вживає всіх заходів для забезпечення належного розшифрування бортових самописців та збереження доказів у розслідуванні обставин авіакатастрофи.

Читайте також: Затримано людину, яка опублікувала відео влучання ракети в літак МАУ в Ірані, - Fars

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100