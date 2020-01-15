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15.01.20 10:13

Кабмін сьогодні ухвалить рішення про виділення держдопомоги родичам загиблих під час катастрофи літака МАУ

Кабінет Міністрів України планує ухвалити розпорядження про виділення коштів для надання допомоги родичам загиблих під час катастрофи літака МАУ в Ірані.

Кабмін сьогодні ухвалить рішення про виділення держдопомоги родичам загиблих під час катастрофи літака МАУ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в порядку денному на Урядовому порталі.

Щодо питання виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги сім'ям осіб, які загинули внаслідок авіаційної катастрофи, що сталася 8 січня 2020 року на території Ісламської Республіки Іран, доповідатиме міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов.

Також Кабмін розгляне проєкти розпоряджень: про затвердження переліку об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення у 2020 році та обсягів бюджетних коштів для їхнього фінансування; про погодженням відчуження основних фондів дочірньої компанії "Газ Україниˮ Національної акціонерної компанії "Нафтогаз Україниˮ та проєкт протокольного рішення.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що уряд виплатить родинам загиблих в авіакатастрофі лайнера в Ірані по 200 тисяч гривень допомоги і проконтролює належне виконання страхових виплат.

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