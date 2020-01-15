Пристайко 15-16 січня проведе у Великій Британії зустрічі з главами МЗС країн, чиї громадяни загинули під час аварії літака МАУ

"15-16 січня 2020 року міністр закордонних справ України Вадим Пристайко перебуватиме з робочим візитом у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії", - повідомляє пресслужба МЗС в середу, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в рамках візиту Пристайко візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ України, Канади, Великої Британії, Швеції та Афганістану з метою координації зусиль для забезпечення належного розслідування обставин катастрофи літака "МАУ" рейсу "PS 752" в Тегерані.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.