Від початку 2020 року зареєстровано 259 кримінальних проваджень за фактами насильства над дітьми, - Офіс Генпрокурора

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"В Офісі Генерального прокурора розпочав свою роботу відділ протидії насильству щодо дітей управління захисту прав дітей та протидії насильству. Новий підрозділ займатиметься захистом прав неповнолітніх, які стали жертвами насильства або свідками злочинів", - йдеться в повідомленні.

Вже з початку 2020 року за фактами насильства над дітьми, що спричинило їхню смерть, відкрито 259 кримінальних проваджень за ст. 115 КК України (умисне вбивство), де процесуальне керівництво здійснюється ювенальними прокурорами.

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