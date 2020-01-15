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15.01.20 10:51

Кабмін планує продаж до 50% "Укртрансгазу", "Укргазвидобування", "Укртранснафти", відмовилися від приватизації "Укргідроенерго", "Укренерго" та "Енергоатому", - законопроєкт

Уряд України в середу розгляне доопрацьований законопроєкт про перелік об'єктів права держвласності, що не підлягають приватизації, який передбачає збереження за державою мінімум 50% + 1 акції "Укртрансгазу", "Укргазвидобування" та "Укртранснафти" і 100% "Укргідроенерго", "Укренерго" та "Енергоатому".

Кабмін планує продаж до 50% "Укртрансгазу", "Укргазвидобування", "Укртранснафти", відмовилися від приватизації "Укргідроенерго", "Укренерго" та "Енергоатому", - законопроєкт

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в пояснювальній записці до документа, наявній у розпорядженні "Інтерфакс-Україна".

Згідно із запискою, після першого розгляду законопроєкту на засіданні Кабміну 27 грудня 2019 року відбулися погоджувальна нарада і засідання урядового комітету, за підсумками яких списки зазнали істотних змін.

Якщо в першому варіанті Мінекономіки допускало продаж до 50% у всіх об'єктах, то тепер їх кількість скорочено до 22, тоді як в 135 об'єктів пропонується закріпити в держвласності 100%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін передав на приватизацію 530 державних підприємств.

Читайте: Кабмін передав на приватизацію 530 державних підприємств

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