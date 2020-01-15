Незалежні медіа в Україні в 2019 році перебували під тиском, - звіт Human Rights Watch

Про це йдеться в щорічній доповіді міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch, передає Цензор.НЕТ.

Також зазначається, що, за даними Інституту масової інформації, сталися десятки випадків погроз журналістам і перешкоджання виконанню ними своїх професійних обов'язків, включаючи пошкодження майна та обмеження доступу до посадових осіб і заходів.

Зокрема, зазначається, що в серпні суд задовольнив позов про захист честі, гідності та ділової репутації української націоналістичної організації "C14" проти "Суспільного телебачення", яке назвало організацію "неонацистською". У листопаді Апеляційний суд Києва відхилив апеляційну скаргу "Громадського" і залишив рішення суду в силі.

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Також у червні від важких травм голови, зазнаних у травні під час нападу невстановленого нападника, помер журналіст-розслідувач Вадим Комаров. Він отримував погрози і на нього нападали в попередні роки. Слідчі пов'язали напад на Вадима Комарова з його професійною роботою журналіста.

Того ж місяця суд засудив п'ятьох чоловіків, які спланували і здійснили в 2018 році напад із застосуванням кислоти на антикорупційну активістку Катерину Гандзюк, яка померла від хімічних опіків.

Також нагадують, що в серпні суд звільнив з СІЗО російського пропагандиста, редактора російського державного інформаційного агентства "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського, якого тримали під вартою з травня 2018 року за обвинуваченням у державній зраді. У вересні Вишинський виїхав у Росію в межах обміну полоненими.

Правозахисники також зазначають, що у квітні Верховна Рада ухвалила закон, який вимагає використовувати українську мову в більшості сфер суспільного життя. Цей закон, як зазначається, викликав занепокоєння з приводу того, він не забезпечує повною мірою захист і використання мов нацменшин.

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