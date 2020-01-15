Потоп в Ocean Plaza - приклад боротьби з наслідками, а не причинами, - радник прем'єра Голик

Про це на своїй сторінці в Facebook написав радник прем'єр-міністра України Юрій Голик.

"Наслідки. Усунення наслідків. А повинна була бути раніше боротьба з причинами. Як запобігання можливим наслідкам. Це дешевше. В українських містах місцева влада не любить працювати над фундаментальними речами, до яких відносяться закопані в землю труби. Тому що заміну труб медійно не "продаси". А в століття популізму і картинок, за їх заміну ще й звинуватять в закопаних у землю грошах", - зазначив він.

За словами радника прем'єр-міністра, в країні будуються парки, асфальтуються дороги, а комунікації замінюються за залишковим принципом.

"А ще будуються нові будинки, офісні і торгові центри, збільшується навантаження на мережі, за підключення до яких стягується плата, і всі в повній впевненості, що ємність і життєвий термін мереж нескінченні. І цей список можна продовжити. До енергоефективності ми теж не звикли. Тому часто гріємо повітря. А потім знову боремося з наслідками. Але не причинами. Біг по колу", - підкреслив він.

Як раніше заявив Юрій Голик, для розвитку інфраструктури потрібен професійний менеджмент, і тільки потім - гроші.