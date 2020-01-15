Ціна суднобудівного заводу "Океан" у 1,8 млрд грн на 90% надута, у світі такі заводи продають за $1, - власник "Океану" Капацина

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції на тему "Чому Офіс Генерального прокурора блокує роботу Миколаївського суднобудівного заводу "Океан": можливі причини і катастрофічні наслідки арешту майна заводу".

Капацина звернувся до генерального прокурора Руслана Рябошапки з проханням прийнятий його і вислухати його позицію.

"У нас є відповіді на всі запитання: хто довів до банкрутства, як відбувалася процедура банкрутства, куди витрачалися гроші, звідки гроші, їхнє походження", - зазначив він.

"Чому завод купили за 122 млн? Тому що багато хто каже: "Він же коштує мільярд". Мільярд - це вимоги кредиторські. Я можу вам відповідально сказати, що на 90% надуті. І ціна, яку вказують на мільярд із чимось, це кредиторські вимоги, це не ціна заводу", - розповів він.

За його словами, в цивілізованому світі такі заводи продають за $1.

"Бо для того, щоб цей завод став справжнім заводом, потрібно вкласти, за моїми розрахунками, щонайменше 15 млн євро. У найближчий рік, два, три. Я про це казав і рік тому", - підкреслив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура арештувала майно суднобудівного заводу "Океан", яке було продано оточенню Новинського

Від 2012 року підприємство, яке намагався взяти під контроль Вадим Новинський, балансувало на межі банкрутства. У підсумку в 2018 році завод продали за трохи більш ніж 122 млн грн за стартової ціни в 1,8 млрд грн.

Покупцем стало ТОВ "Торговий дім "Аннона"". Формальним власником заводу є Ігор Волошин, племінник колишнього начальника Миколаївського морського торгового порту Василя Капацини.

Василь Капацина - єдиний власник ТОВ "Суднобудівний завод "Океан", яке управляє ЦВК підприємства. Капацина - давній партнер Новинського за проєктом порту "Очаків".

У листопаді 2013 року Господарський суд Миколаївської області визнав банкрутом МСЗ Океан.

Миколаївський суднобудівний завод "Океан" спеціалізується на виробництві і ремонті контейнеровозів, танкерів, буксирів, барж водотоннажністю до 350 тис. тонн. Суднозавод має у розпорядженні, зокрема, найбільший у Європі сухий док, технологічні лінії з будівництва великотоннажних суден, а також водну акваторію площею 42 га.

Нагадаємо, раніше Офіс Генерального прокурора домігся арешту майна Миколаївського суднобудівного заводу "Океан". Це рішення було ухвалено в межах кримінальної справи про незаконне заволодіння майна заводу і доведення його до банкрутства.