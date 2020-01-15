"Як Сурков міг потрапити в цей літак?" - Медведчук розповів, хто летів у його літаку з Оману, коли там був Зеленський. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Я користуюся цим літаком відповідно до угоди, яка в мене підписана з оператором на авіаперевезення, іноді я використовую цей літак. Щодо перебування цього літака в Омані, то я можу сказати так, дійсно, він 7 січня був в Омані, 8-го він вилетів в Москву. Він перевозив сім’ю моєї старшої доньки (Ірини. – Ред.). І більше на борту цього літака ні на шляху до Оману, ні на шляху з Оману до Москви, крім сім'ї моєї дочки, нікого не було", – зазначив Медведчук.

На уточнювальне запитання кореспондента Медведчук пояснив, що літак лише забирав сім’ю його дочки, які приїхали до Оману на відпочинок наприкінці грудня. Він уточнив, що на борту літака перебували, крім його дочки, її чоловік Андрій Рюмін та троє їхніх дітей. Медведчук наголосив, що Рюмін не знайомий з президентом України Володимиром Зеленським і не зустрічався з ним в Омані.

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Народний депутат відкинув і інформацію про те, що нібито на літаку побував помічник президента Росії Владислав Сурков. "Літак летів без пасажирів з Києва до Оману. Як пан Сурков міг потрапити в цей літак? І з Оману до Москви він летів із сім’єю моєї дочки. Більше там нікого не було", – розповів він.

Медведчук зазначив, що користується цим літаком кілька місяців, а загалом користується "двома-трьома" літаками.

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Переліт літака Медведчука до Оману і назад збігся з перебуванням у тій країні президента Володимира Зеленського. За даними ЗМІ, в цей же час туди прибув з "делегацією з Москви" літак Bombardier з номером 9H-VJN, яким, як повідомляли "Схеми", Зеленський повернувся в Україну.

Нагадаємо, в Оман президент Володимир Зеленський разом із родиною полетів 5 січня. Як повідомили в ОП, візит є офіційним, однак президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти.

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