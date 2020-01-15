Засідання Ради Європи через катастрофу літака МАУ в Ірані розпочали з хвилини мовчання

Про це написав у Twitter директор з комунікацій Ради Європи Даніель Хольтген, інформує Цензор.НЕТ.

"Посли 47 держав-членів Комітету міністрів Ради Європи на зустрічі провели хвилину мовчання в пам'ять про жертв збитого літака "Міжнародних авіаліній України", - повідомив він.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

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Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.