Людям доведеться долати додаткові сотні кілометрів до нових митниць, - Южаніна про єдину юрособу для Держмитної служби

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила на сторінці в мережі Facebook.

Южаніна зазначила, що в реалізації цього закону як мінімум дві її принципові правки не були враховані.

"Перша правка – щодо забезпечення функціонування територіальних органів митниці згідно з адміністративно-територіальним устроєм на території та, що принципово, в межах облатей, АРК Крим та міст Києва та Севастополя. Саме ця правка була спрямована на те, щоб законодавчо посилити та зробити безумовним для виконання та неможливим для суб’єктивного довільного тлумачення керівництвом Держмитслужби пункту 4 статті 546 Митного кодексу України, якою вже передбачено єдиний принцип організації діяльності митниць — адміністративно-територіальні одиниці на рівні області, АРК Крим, міста Києва та Севастополя або кілька таких одиниць без будь-якого їх часткового штучного поділу або об’єднання", - йдеться в повідомленні.

Друга правка, яку не врахували - необхідність визначення переліку та обсягу делегованих територіальним органам Держмитслужби повноважень саме в Положенні про Державну митну службу України, що затверджується Кабміном.

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"Такий підхід дозволив би забезпечити застосування єдиних підходів до надання територіальним органам Держмитслужби функцій та повноважень при здійсненні митних процедур. Не просто єдиний та сталий перелік функцій, а зрозумілий та прогнозований перш за все для підприємств та громадян перелік тих завдань, які будуть виконувати такі територіальні органи. Простіше кажучи — до якого територіального органу, якої посадової особи та з яким питанням можна звертатися при митному оформленні", - зазначила Южаніна.

Як підсумок, Южаніна підкреслила, що платникам податків тепер буде потрібно дуже досконально вивчати положення про кожен територіальний орган Державної митної служби, щоб зорієнтуватися, до кого і з яким питанням звертатися у разі митного оформлення, в тому числі у разі виникнення проблемних питань.

За її словами, територіальні органи, очевидно, і далі будуть створюватися з порушенням принципу визначення зон їхньої діяльності.

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"Це повне ігнорування ефективності діяльності існуючих митниць, місцеві бюджети недоотримають надходження через закриття низки митниць (десяти, якщо бути більш точними), платники податків будуть долати додаткові сотні кілометрів до нових, створених на розсуд пана Нефьодова, митниць", - додала вона.

Нагадаємо, відповідний законопроєкт Рада ухвалила 14 січня 2020 року.



