Луценко - Парнасу в листуванні: Справа щодо "Бурісми" рухається, і лише ви не можете зняти одну дурепу. ФОТО

Про це стало відомо з опублікованого Конгресом США листування Парнаса з колишнім главою ГПУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, 26 березня 2019 року Луценко повідомляє Парнасу про те, що в нього "успішно рухається справа щодо Злочевського і що є свідчення про перекази Б (імовірно, Джо Байдену. - Ред.)".

Тут же він скаржиться, що "лише ви не можете зняти одну дурепу (імовірно, експосол США Марі Йованович. - Ред.)".

Парнас зі свого боку відповідає, що вона "непроста дурепа", але "нікуди не дінеться".

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Марі Йованович, експосол США в Україні, була несподівано відкликана зі свого поста в травні. За словами високопоставленого співробітника Держдепартаменту Джорджа Кента, особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані здійснював щодо Йованович "наклепницьку кампанію".

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.