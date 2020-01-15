Поліція затримала ще одну людину з угруповання, яке вважають причетним до вбивства Окуєвої

Про це "Слідству.Інфо" повідомила його адвокатка Ірина Бігунець, передає Цензор.НЕТ.

Затримання відбулося сьогодні вранці, 15 січня, біля його будинку. Поки невідомо, чи оголосили чоловікові підозру.

У прокуратурі і поліції Київської області редакції підтвердили факт затримання. Але зазначили, що це пов’язано із іншим злочином, який, на думку слідства, вчинила група осіб, причетна до розстрілу Окуєвої. Зі слів очільника пресслужби поліції Київщини Миколи Жуковича, ідеться про вбивство київського підриємця у 2014-му році. Деталі Жукович не повідомив.

Захисниця Кравченка у коментарі "Слідству.Інфо" відреагувала на заяву представника поліції: "Маячня якась. Учора затримали одного за підозрою в убивстві Окуєвої, а сьогодні затримують з цієї ж групи осіб мого підзахисного за інший злочин. Вони будуть закривати всіх осіб за різні провадження? Давайте всі провадження Київської області на них повісимо".

Також дивіться: Окуєву вбили з рідкісної зброї, це чітка ознака замовності злочину, - Шевченко. ФОТО

Зазначимо, що Андрій Кравченко є одним із семи підозрюваних у провадженнях щодо вбивств директора компанії Caparol Павла Зможного, яке сталося в 2016 році, а також — начальника відділу реклами київського метрополітену Павла Миленького.

Незадовго до затримання журналістам вдалося поспілкуватися з Андрієм Кравченком. У коментарі він заявив, що дружить з Редькіним і іншими підозрюваними особами. Чоловік сказав, що не вірить у причетність Редькіна до злочину проти Окуєвої. Чоловік також зазначив, що очікує, що незабаром затримають і його.

"У моєму розумінні це — повний абсурд. Вони йому інкримінують, що він стріляв в Аміну Окуєву. Це повна нісенітниця. Я навіть не знаю, як це назвати. Це — театр абсурду. Навіщо йому Аміна Окуєва? І він пішов стріляти Аміну Окуєву. Він успішний бізнесмен. Воно йому просто не треба. Це — нісенітниця", - прокоментував він.

Кравченко заявив, що не причетний до інкримінованих йому вбивств і зазначив, що не знав нікого із загиблих, в тому числі - Аміну Окуєву.

Читайте: "Сумніви є в об'єктивності суду, а не слідства", - доброволець Осмаєв про вбивство Окуєвої і затримання підозрюваного

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 30 жовтня 2017 року на переїзді біля населеного пункту Глеваха Київської області автомобіль, у якому були Аміна Окуєва та Адам Осмаєв, був розстріляний із засідки диверсантами. Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранення.

12 січня 2020 року поліція затримала організатора вбивства Аміни Окуєвої.

14 січня Святошинський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для підозрюваного в організації вбивства українського добровольця Аміни Окуєвої Ігоря Редькіна.