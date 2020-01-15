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15.01.20 13:35

Снайпери окупантів, вдаючи мирних жителів, цивільними автомобілями переміщуються лінією розмежування на Донбасі, - ГУР

Снайпери російсько-окупаційних військ на Донбасі вдають мирних жителів.

Снайпери окупантів, вдаючи мирних жителів, цивільними автомобілями переміщуються лінією розмежування на Донбасі, - ГУР

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

"Командування російських окупаційних військ підсилює передові позиції підрозділів 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК найманцями, які з початку поточного року повертаються після закінчення курсів снайперів у навчальних центрах Південного військового округу ЗС РФ. З-поміж зазначених осіб окупанти формують мобільні снайперські групи, які під час виконання завдань переміщуються уздовж лінії розмежування на цивільних легкових автомобілях, вдаючи мирних жителів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в такий спосіб противник намагається продовжувати приховано атакувати особовий склад підрозділів ОС, щоб не допустити стабілізації обстановки на лінії розмежування.

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