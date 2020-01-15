Законопроєкт про децентралізацію не передбачає особливий статус територій, а статус адміністративно-територіальних одиниць, - нардеп від СН Безгін

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це Безгін розповів журналістам у кулуарах парламенту.

"Є маніпуляція з цього приводу. У першій версії було доволі неоднозначне тлумачення "правовий статус". Воно було відредаговане і зараз там пояснюється як статус адміністративно-територіальних одиниць і, зокрема, особливості там вказані тільки для Києва і Севастополя. А все інше - це статус у межах адміністративно-територіального поділу. Це означає, що коли будемо ухвалювати закон про адміністративно-територіальний поділ, ці одиниці розподіляться на громади, на округи - це укрупнені райони, і безпосередньо на області. Жодної можливості там таким чином впровадити особливий статус для Донецької або Луганської областей немає", - заявив Безгін.

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