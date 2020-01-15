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15.01.20 13:58

Кабмін затвердив перелік стратегічних підприємств, що не підлягають приватизації

Уряд на засіданні в середу затвердив перелік стратегічних підприємств, які не підлягають приватизації.

Кабмін затвердив перелік стратегічних підприємств, що не підлягають приватизації

Про це повідомив у Telegram прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ.

"Ми погодили відповідний проєкт закону, тепер його має розглянути і схвалити Верховна Рада", - написав прем'єр і перерахував об'єкти, які не підлягають приватизації. До них належать підприємства, які забезпечують енергетичну незалежність і обороноздатність держави; є природними монополіями; мають критично важливе значення для суспільства.

Також, за словами Гончарука, планується посилити контроль за належним використанням власності і ефективним управлінням стратегічними державними підприємствами, що не підлягають приватизації.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін передав на приватизацію 530 державних підприємств

Кабмін затвердив перелік стратегічних підприємств, що не підлягають приватизації 01

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