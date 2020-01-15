Понад 4 млн жителів Донбасу отримали доступ до українського мовлення, - Костинський

Про це сказав член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"З 2015 року інформаційна інтеграція окупованих територій відбувається за рахунок усіх доступних технологій телерадіомовлення, сучасних і таких, які вважали застарілими, але які в умовах війни виявилися доволі ефективними. Доступ до українського телерадіомовлення повернуто більш ніж 4 мільйонам українців у підконтрольних та непідконтрольних районах", - зазначив Костинський.

Він нагадав, що Міжвідомчу комісію з питань забезпечення стабільного функціонування системи національного телебачення і радіомовлення при Міністерстві інформаційної політики України для захисту інформаційного простору було створено у березні 2015 року.

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"За 4 роки було розбудовано нову та покращено діючу комунікаційну інфраструктуру в Донецькій та Луганській областях та на півдні Херсонщини. Збільшено географію покриття українського сигналу, зокрема, на тимчасово окуповані території. Спрощено умови отримання дозвільних документів на мовлення — тепер мовники замість ліцензії отримують у нас дозволи, і процедура спрощує цей процес у 3-5 разів. І стимулюється розвиток кабельних мереж в Луганській та Донецькій областях, де мовники мають величезну знижку", - поінформував Костинський.