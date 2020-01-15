Зарплата - 13 тисяч, дохід за грудень - майже 113 тисяч: Бородянський дав пояснення

Про це Бородянський розповів "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Премія – це частина сукупного доходу. Заробітна плата міністра складає 13 тисяч гривень. Далі йдуть надбавки і премії. Для того, щоб міністр міг отримувати гідну заробітну платню, все це сумується і отримується сума, яка склала ту суму, про яку ви сказали", – сказав Бородянський.

Він також розповів про свої середні доходи впродовж чотирьох місяців перебування в уряді.

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"Середня зарплата – 37 тисяч 500 гривень за весь час мого перебування на позиції. Середня зарплата моїх заступників становить близько 100 тисяч гривень. Виплати, які в міністерстві відбувалися, мали дві частини: перша – це ліквідація Міністерства культури, і людям виплачені відпускні накопичені за 150, 100 днів у когось, а решта були виплачені в заробітній платі", – пояснив міністр.

Раніше в січні Володимир Бородянський та його заступники задекларували сукупний розмір своєї грудневої зарплати на суму понад 2 мільйони гривень. При цьому п'ять заступників міністра та державний секретар міністрества Ростислав Карандєєв отримали більші від міністра доходи – від 139 до 497 тисяч гривень.

Раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук виступив за підвищення розміру виплат міністрам його уряду, а також повідомив про введення ключових показників ефективності роботи держслужбовців.

За словами міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофія Милованова, заступники міністрів звільняються через низькі зарплати.