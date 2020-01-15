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15.01.20 14:22

Кабмін пропонує встановити кримінальну відповідальність за втягнення неповнолітніх у незаконні збройні формування, - Гончарук

Кабінет Міністрів України пропонує встановити кримінальну відповідальність за втягнення неповнолітніх у незаконні воєнізовані або збройні формування.

Кабмін пропонує встановити кримінальну відповідальність за втягнення неповнолітніх у незаконні збройні формування, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Відповідний законопроєкт вже найближчим часом буде направлений до Верховної Ради.

"Таким чином, ми встановлюємо кримінальну відповідальність за втягнення неповнолітніх у незаконні воєнізовані або збройні формування", - йдеться в повідомленні.

Злочин буде каратися позбавленням волі на строк від 10 до 15 років.

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"Діти перебувають під посиленим захистом держави. Злочинцям - сувора відповідальність", - підкреслив прем'єр.

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