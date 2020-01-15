У 2020 році заплановано побудувати нову радіотелевежу в Луганській області, - Нацрада з ТРМ

Про це на пресконференції повідомила заступниця голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Уляна Фещук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"У 2020 році заплановано будівництво ще однієї радіотелевізійної вежі в Комишувасі Луганської області заввишки 150 м і заплановано створення телерадіопередавальної станції в Станиці Луганській", - зазначила вона.

Фещук нагадала, що в минулі роки було побудовано чотири нові радіотелевізійні щогли. Зокрема, в 2016 році в Краматорську Донецької області була побудована щогла висотою 184 м, в 2017 році ще дві щогли - в Бахмутівці на Луганщині (висота 134 м), і в Чонгарі Херсонської області (190 м), в 2018 році - в Гірнику Донецькій області (190 м), а також в 2019 році була збільшена висота вежі в Чаплинці Херсонської області - з 92 до 133 м.

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