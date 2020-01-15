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15.01.20 15:17

Путін: "Після розпаду Радянського Союзу у нас залишилися колишні амбіції"

Президент країни-агресора Володимир Путін заявив, що після здобуття колишніми республіками СРСР незалежності у його держави залишилися "колишні амбіції".

Путін: "Після розпаду Радянського Союзу у нас залишилися колишні амбіції"

Про це він заявив у щорічному посланні до Федеральних зборів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"Не можна забувати, що стало з нашою країною після 1991 року - після розпаду Радянського Союзу у нас залишилися колишні амбіції, водночас зберігся колосальний потенціал і людський, інтелектуальний, ресурсний, територіальний, культурно-історичний тощо", - сказав Путін.

Президент РФ запропонував почати "розмову про світопорядок", щоб "усунути передумови для глобальної війни".

"Переконаний, що серйозна і пряма розмова про основи стабільного світопорядку, про ті найгостріші проблеми, з якими стикається людство, безумовно, назріла", - заявив Путін.

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За його словами, події у світі розвиваються "некеровано і непередбачувано", зокрема на Близькому Сході та в Північній Африці.

"Регіональні конфлікти можуть переростати в загрозу для всієї міжнародної спільноти", - сказав Путін і запевнив, що Росія "відкрита для зміцнення співпраці".

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