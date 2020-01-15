Кабмін виділив родинам загиблих в авіакатастрофі в Ірані українців по 200 тисяч

Про це заявив на засіданні уряду прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Урядовий портал".
"Уряд виплатить родинам 11 загиблих громадян України по 200 000 гривень допомоги. Одноразова матеріальна допомога від держави з резервного фонду буде надана до отримання родинами всіх страхових виплат", - сказав Гончарук.
За його словами, належне здійснення страхових виплат відповідно до Монреальської конвенції буде проконтрольоване. Для кожної родини загиблого українця передбачено страхові виплати в розмірі 250 000 СПЗ (спеціальні права запозичень), що становить приблизно $345 000.
Крім того, Україна наполягає на компенсаціях від уряду Ірану через усі дипломатичні канали та міжнародні органи юрисдикції.
"Жодні компенсації не втамують болю від трагедії. Проте ми відстоюємо справедливість", - підкреслив Гончарук.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.