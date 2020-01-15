Голову сільради на Черкащині засудили до 5 років за хабар у 10 тис. грн, натомість він давав дозвіл на розміщення рекламних щитів, - прокуратура

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Черкаської області.

Голова сільради обвинувачувався в тому, що він, використовуючи надану йому владу, умисно, з корисливих мотивів, у лютому 2019 року отримав від підприємця неправомірну вигоду в розмірі 10 тис. грн за ухвалення виконавчим комітетом сільської ради рішення про дозвіл на розміщення реклами на території села та укладення договору оренди рекламних щитів.

Посадовця визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище), та засуджено до покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням адміністративно-господарських і організаційно-розпорядчих функцій, строком на 2 роки. На підставі ст. 54 КК України обвинуваченого позбавлено 7 рангу посадової особи органу місцевого самоврядування.

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