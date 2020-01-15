Соболєв обіцяє 2 млн грн винагороди за інформацію про замовника замаху на нього, унаслідок якого загинув його 3-річний син

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Можу запропонувати таке. Якщо хтось нам надасть інформацію, яка підтверджує замовника, ми ухвалили рішення, ми готові виплатити винагороду в розмірі 2 млн грн", - сказав Соболєв на прес-конференції в середу в Києві. При цьому він наголосив, що якщо таку інформацію отримає поліція, то ці два 2 млн грн буде спрямовано на технічне забезпечення або інші потреби поліції.

Він висловив сподівання на те, що передання розслідування до Головного слідчого управління (ГСУ) Нацполіції сприятиме об'єктивності розслідування.

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"На сьогодні... є стовідсоткова інформація, що двоє осіб, причетних до вбивства мого сина, гуляють країною", - додав Соболєв. При цьому він додав, що як мінімум один із цих людей був у полі зору правоохоронних органів.

Зі свого боку представник потерпілого, адвокат Єгор Бодров зазначив, що слідству необхідно переглянути мотиви скоєння цього злочину і перелік осіб, які можуть бути причетні до організації замаху. За його словами, потерпілу сторону необхідно залучити до процесу розслідування, до матеріалів справи.

"Необхідно активізувати досудове розслідування... сподіваюся, після передання до центрального апарату будуть просування", - сказав він.

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Нагадаємо, увечері 1 грудня у Києві невідомий відкрив вогонь по автомобілю Range Rover чорного кольору на перехресті Льва Толстого й Тарасівської. Чоловік стріляв у громадянина С., проте куля влучила в трирічного хлопчика, який також перебував у салоні. Дитина померла дорогою в лікарню.

Пізніше стало відомо, що було вбито трирічного сина бізнесмена і депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва.

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2 грудня затримано підозрюваних в обстрілі автомобіля Range Rover у Києві, унаслідок якого загинула 3-річна дитина.

На початку січня 2020 року з'явилася інформація, що Печерський райсуд Києва випустив з-під арешту членів групи росіянина Юсупа Абуєва - ймовірного організатора замаху на депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва - Гелані Межиєва, Павла Никифорова і Олексія Величка. Однак у суді цю інформацію спростували.

Загалом у справі вісім підозрюваних. Четверо з них перебувають у розшуку, зокрема і Юсуп Абуєв, якого слідство вважає організатором банди. Разом із ним, за словами потерпілих у справі, у розшуку перебувають Євген Пасіка, Роман Дерманський та Антон Василенко.

За версією слідства, у 2019 році росіянин Юсуп Абуєв, який в Україні проживає щонайменше п’ять років, тривалий час був членом націоналістичної організації "Традиція і порядок", із якої нібито пішов у липні поточного року, а також був помічений на сході країни у роті "Ведмеді" Української добровольчої армії.

Усі четверо підозрюваних заперечують свою причетність до злочину. Під домашнім арештом вони перебуватимуть до 14 лютого 2020 року.

12 січня депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв, унаслідок замаху на якого в грудні загинув його трирічний син, повідомив, що два тижні домагається передачі справи до Головного слідчого управління Національної поліції.

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