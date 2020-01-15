Гончарук відстоює захмарні зарплати топчиновників, але не підвищує зарплати вчителям, лікарям і військовим, - Фріз

Як передає Цензор.НЕТ, про це написала народний депутат з фракції ЄС Ірина Фріз на сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Прем’єр заявляє – зробивши "білі" зарплати для міністрів високими, ми долаємо корупцію у владі", – зауважила вона.

При цьому депутат наголосила, що така позиція керівника уряду викликає низку запитань.

"Питання перше: це визнання того, що з вересня місяця міністри його Кабміну виявляли в своїй діяльності корупційні ознаки? Якщо так, то де заява про це у відповідні антикорупційні органи?", – зазначила представниця "Європейської Солідарності".

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Фріз також поцікавилась, чи означає така заява прем’єра Гончарука натяк на попередніх міністрів: "Кого саме він має на увазі і де знову ж таки заява у відповідні антикорупційні органи?".

"Зазначу, що моя середньомісячна зарплата як міністра була 20 355 грн. 58 копійок і жодних премій чи надбавок я собі не виписувала, що не заважало мені працювати на 100%",- зазначила політик.

Вона також нагадала про проблеми із виконанням Державного бюджету наприкінці 2019 року, коли уряд змушений був призупинити виплати за низкою державних програм через нестачу коштів у державній казні.

"Як можна піднімати заробітну плату урядовцям, якщо ми за підсумками 2019 року отримали дефіцит бюджету, який вийшов за встановлені Законом про Держбюджет показники?", – зазначила депутат.

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"Маємо падіння промислового виробництва. Маємо вперше за останні п’ять років здійснення авансових платежів, наприклад від НАК "Нафтогаз", за 8 місяців цього – 2020 року, тобто наперед. Маємо збитки аграрного сектору. Зупинені програми місцевого самоврядування. Зупинено частину соціальних програм. Допрацювалися", – констатувала вона.

"Де межа цинізму прем’єра, який відстоює зарплати для топчиновників у сотні тисяч на місяць і не червоніє від підняття пенсій максимум на 100 грн. і не збільшуючи зарплати вчителям, лікарям, військовим?", – резюмувала Ірина Фріз.