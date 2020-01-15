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15.01.20 15:50

Гончарук відстоює захмарні зарплати топчиновників, але не підвищує зарплати вчителям, лікарям і військовим, - Фріз

Уряд підвищує до сотень тисяч гривень зарплати міністрам і топчиновникам державних органів в умовах дефіциту Державного бюджету за підсумками 2019 року. При цьому прем'єр Олексій Гончарук виправдовує такі захмарні зарплати, незважаючи на те, що зарплати решти українців не ростуть.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написала народний депутат з фракції ЄС Ірина Фріз на сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Прем’єр заявляє – зробивши "білі" зарплати для міністрів високими, ми долаємо корупцію у владі", – зауважила вона.

При цьому депутат наголосила, що така позиція керівника уряду викликає низку запитань.

"Питання перше: це визнання того, що з вересня місяця міністри його Кабміну виявляли в своїй діяльності корупційні ознаки? Якщо так, то де заява про це у відповідні антикорупційні органи?", – зазначила представниця "Європейської Солідарності".

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Фріз також поцікавилась, чи означає така заява прем’єра Гончарука натяк на попередніх міністрів: "Кого саме він має на увазі і де знову ж таки заява у відповідні антикорупційні органи?".

"Зазначу, що моя середньомісячна зарплата як міністра була 20 355 грн. 58 копійок і жодних премій чи надбавок я собі не виписувала, що не заважало мені працювати на 100%",- зазначила політик.

Вона також нагадала про проблеми із виконанням Державного бюджету наприкінці 2019 року, коли уряд змушений був призупинити виплати за низкою державних програм через нестачу коштів у державній казні.

"Як можна піднімати заробітну плату урядовцям, якщо ми за підсумками 2019 року отримали дефіцит бюджету, який вийшов за встановлені Законом про Держбюджет показники?", – зазначила депутат.

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"Маємо падіння промислового виробництва. Маємо вперше за останні п’ять років здійснення авансових платежів, наприклад від НАК "Нафтогаз", за 8 місяців цього – 2020 року, тобто наперед. Маємо збитки аграрного сектору. Зупинені програми місцевого самоврядування. Зупинено частину соціальних програм. Допрацювалися", – констатувала вона.

"Де межа цинізму прем’єра, який відстоює зарплати для топчиновників у сотні тисяч на місяць і не червоніє від підняття пенсій максимум на 100 грн. і не збільшуючи зарплати вчителям, лікарям, військовим?", – резюмувала Ірина Фріз.

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