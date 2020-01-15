Чиновники Державної податкової служби сприяли виведенню в "тінь" понад 500 млн гривень щомісяця, - СБУ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що чиновники здійснювали несанкціоновані дії із службовою інформацією. Таким чином зловмисники давали можливість низці "конвертаційно-транзитних" груп оминати систему автоматизованого моніторингу оцінки ступенів ризику і, як наслідок, ухилятись від сплати податків в особливо великих розмірах.

Для реалізації оборудки посадовці департаменту обслуговування платників та інформаційних технологій, департаменту моніторингу ризикових операцій і доходів ДПС України спільно зі службовцями ДПС у Київській, Львівській, Миколаївській, Волинській та Донецькій областях і місті Києві вступили у змову з власниками ІТ-підприємства. Ця компанія здійснює розробку відповідного програмного забезпечення для ДПС та знає алгоритми роботи електронних інформаційних ресурсів ДФС України.

Як розробники систем захисту цих ресурсів комерсанти створили можливість для забезпечення незаконного формування податкового кредиту з ПДВ суб’єктам реального сектору економіки. Для цього використовувались понад 300 підконтрольних організаторам фіктивно створених фірм, які через проведення безтоварних операцій та підміни номенклатури товарів/послуг штучно формували податковий кредит замовникам.

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За цим фактом зареєстровано кримінальне провадження за ст. 364 Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії.