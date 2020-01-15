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15.01.20 16:14

Україна готова брати участь у системі закупівель НАТО, - віцепрем'єр Кулеба

Україна активізувала зусилля, щоб приєднатися до послуг і партнерств Агентства НАТО з підтримки і постачання (NATO Support and Procurement Agency - NSPA). Так Україна матиме повноцінний доступ до системи закупівель Альянсу.

Україна готова брати участь у системі закупівель НАТО, - віцепрем'єр Кулеба

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба.

"Система закупівель Агентства НАТО з підтримки і постачання - це своєрідний натовський ProZorro. Ми переконані, що участь України в цій системі зробить сильнішими і Україну, і НАТО. Це вписується в логіку дій уряду зі створення нових можливостей для українських експортерів. По суті, йдеться про євроатлантичну інтеграцію української оборонної промисловості", - зазначив Кулеба.

За його словами, таким чином Україна зможе повноцінно інтегруватися в систему закупівель альянсу. Крім того, українські виробники зможуть брати участь у тендерах НАТО і продавати свою продукцію іноземним замовникам, а також наближатися до стандартів Альянсу.

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