Україна вимагатиме від Ірану виплат додаткових компенсацій, - Зеленський зустрівся з родичами загиблих. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Глава держави повідомив, що в Ірані наразі перебувають 10 українських фахівців, які працюють над ідентифікацією та поверненням тіл загиблих в Україну.

"Наразі кілька наших громадян ідентифіковано", – сказав Володимир Зеленський. Глава держави проінформував, що поставив завдання повернути тіла загиблих в Україну якнайшвидше.

"Ми сподіваємося, що це має відбутися саме 19 січня. Можливо, буде плюс-мінус два дні. Але ми поставили таке завдання і перед нашими, і перед іранськими фахівцями", – сказав Зеленський.

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Президент наголосив, що цього тижня кожна родина загиблих українців отримає компенсації від держави у розмірі 200 тис. грн. Крім того, Україна вимагатиме від Ірану виплат додаткових компенсацій.

Також Президент пообіцяв надати необхідну допомогу, пов’язану з похованням загиблих.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.