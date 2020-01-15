Кабмін затвердив Дорожню стратегію-2020: за рік планується відремонтувати не менше 4 тис. км доріг

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"Це великий план на 2020 рік. Перш за все це стосується доріг національного значення. Ямкові ремонти повинні піти в минуле, зате буде комплексне якісне дорожнє будівництво", - сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Він додав, що на 2020 рік в Дорожньому фонді закладено понад 66 млрд грн. З них на дороги 31,5 млрд грн - це бюджетні кошти. Плюс 20,5 млрд грн - кошти міжнародних організацій.
За словами Гончарука, уряд ставить амбітну мету - за рік побудувати і відремонтувати не менше 4 тис. кілометрів доріг.
Стратегією передбачається виконання ремонтно-будівельних робіт на таких дорогах:
- М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка (через м. Вінницю),
- Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка, Будівництво південного обходу м. Дніпро,
- Н-26 Чугуїв - Мілове (через м. Старобільськ), Н-23 Кропивницький - Кривий Ріг - Запоріжжя,
- Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв,
- Н-11 Дніпро - Миколаїв (через м. Кривий Ріг),
- Н-03 Житомир - Чернівці