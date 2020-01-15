Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
15.01.20 17:18

Комітет Ради рекомендує впродовж місяця змінити законопроєкт про дострокове позбавлення мандата нардепа, відхилений КС

Комітет Верховної Ради з питань правової політики вирішив рекомендувати парламенту ухвалити постанову і впродовж 30 днів зобов'язати депутатів підготувати поправки до поданого президентом Володимиром Зеленським законопроєкту №1027 "Про зміни до ст.81 Конституції України (щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України)", який відхилив Конституційний суд України.

Комітет Ради рекомендує впродовж місяця змінити законопроєкт про дострокове позбавлення мандата нардепа, відхилений КС

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", за відповідне рішення на засіданні в середу проголосували 20 членів комітету з 21 присутнього.

Після того як Конституційний Суд визнав президентський законопроєкт №1027 таким, що не відповідає положенням ст.157 і ст.158 Основного закону, правовий комітет парламенту ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти постанову, в якій визначити терміни розробки поправок до документа для його повторного розгляду.

У своїх пропозиціях комітет Верховної Ради з питань правової політики пропонує надати народним депутатам 30 днів на подання поправок до нинішнього неконституційного тексту документа. Після цього комітети з питань регламенту, антикорупційної політики та інтеграції з ЄС мають обробити поправки та пропозиції на предмет відповідності вимогам українського законодавства. Ще 15 днів хочуть надати профільному комітету на обробку поправок і пропозицій, врахувати або не враховувати їх.

Читайте також: Не бачу суперечностей у тому, щоб президент призначав главу ДБР, - Разумков про рішення КС

Після завершення цих термінів у ВР буде сім днів на розгляд оновленого законопроєкту на пленарному засіданні.

Для ухвалення вищезгаданих термінів роботи над проєктом закону №1027 необхідно, щоб депутати затвердили більшістю рекомендації комітету своєю постановою.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100