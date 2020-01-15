Заступником голови ДБР збираються призначити адвоката Януковича Бабікова, - родичі Героїв Небесної Сотні. ДОКУМЕНТ

Про це йдеться у відкритому листі громадської організації "Сім'я Героїв "Небесної Сотні", розміщеному на її сторінці в Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

Лист адресовано президенту України, голові ВР, Генпрокурору, в.о. директора ДБР і всьому українському суспільству.

Автори листа зазначають, що напередодні сім'ї загиблих на Майдані зустрічалися з в.о. директора ДБР Іриною Венедіктовою. Вони намагалися з'ясувати, чи правда, що заступником директора ДБР може стати адвокат Януковича Олександр Бабіков.

"На жаль, спростування не відбулося. На пряме запитання Ірина Венедіктова зазначила, що в разі рекомендації його конкурсною комісією за умови проходження спецперевірки, він таки буде призначений. Згодом з'ясувалося, що Бабіков вже проходить спецперевірку", - сказано в листі.

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При цьому саме на заступника директора ДБР ляже аудит справ Майдану, коли ДБР їх отримає. Зараз ДБР фізично отримало тільки 6 справ.

"Прямо під час зустрічі родини передали Венедіктовій пакет документів на підтвердження того, що Олександр Бабіков активно захищав Януковича, зокрема, у справі про вбивство і насильство над протестувальниками, організованим, на думку слідства, саме ВФЯ під час протестів взимку 2014-го року" , - сказано в листі.

Бабіков працював у команді АТ "АВЕР ЛЕКС" разом із адвокатами Сердюком В.А., А. Горошинським, Федоренко І.Л., які захищають Януковича. Один із його колишніх колег, Горошинський також захищає беркутівців у справі щодо розстрілу на вул. Інститутській 20.02.2014 р, зауважили в громадській організації.

"Ми вимагаємо не допустити такого призначення. І просимо суспільство про допомогу. З розмови ми зрозуміли, що конкурс фактично завершився, перевірка на поліграфі, співбесіди, завершилися, комісія свій вибір і рекомендації зробила. Залишилися формальності (спецперевірка). Тобто часу вже не залишилося", - підсумували автори листа.





