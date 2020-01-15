Україна направила до Ірану вже другий запит про надання чорних скриньок, - представниця Офісу генпрокурора Чиж

Про це заявила керівник Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генпрокурора Поліна Чиж, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Коли іранська сторона сказала, що скриньки настільки пошкоджено, що їх не можуть відкрити в Ірані, було прийнято рішення, що скриньки мають бути перевезені в іншу країну і відкриті способами, які є можливими в певних лабораторних умовах. Тому прийнято рішення, що в Україні є така лабораторія - в інституті КПІ", - розповіла Чиж.

За її словами, сьогодні, 15 січня, в Україну мав приїхати іранський експерт для перевірки того, чи є у нас лабораторія для аналізу вмісту чорних скриньок.

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"Мав приїхати іранський експерт, який би оглянув цю лабораторію, дав би згоду, повернувся в Іран, забрав чорні скриньки і повернувся в Україну, щоб проводити ці дослідження разом із нашими експертами та особами, яких ми хотіли б залучити", - розповіла представниця офісу генпрокурора.

"В Ірані заявили, що сьогодні експерт не зможе приїхати, але це питання вирішується. Офіс генпрокурора вчора направив другий запит про надання чорних скриньок", - додала вона.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.