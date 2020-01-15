Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
15.01.20 21:19

Спільні навчання України і НАТО відбудуться у жовтні в Одесі, - віцепрем'єр Кулеба

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба та заступник Генерального секретаря НАТО з політичних питань і політики безпеки посол Беттіна Каденбах остаточно узгодили модальності проведення спільних навчань із захисту критичної інфраструктури в Чорноморському регіоні "Непорушна стійкість-2020" (Coherent Resilience 2020 ), які відбудуться в жовтні 2020 року в Одесі.

Спільні навчання України і НАТО відбудуться у жовтні в Одесі, - віцепрем'єр Кулеба

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Відповідний документ вони підписали сьогодні, 15 січня, в рамках візиту Дмитра Кулеби в штаб-квартиру НАТО в Брюсселі.

Навчання "Непорушна стійкість-2020" відбудуться 5-9 жовтня цього року в Одесі. Учасники з України та країн НАТО відпрацьовуватимуть алгоритми дій у кризових ситуаціях, які можуть виникнути в Чорноморському регіоні. Мета - злагоджено, своєчасно і грамотно реагувати на кібератаки, напади на порти, захоплення транспортних шляхів і інші загрози.

"Нам потрібно більше навчань і більше спільних дій з НАТО. Сьогодні ми робимо ще один крок у цьому напрямку. Навчання також важливі для розвитку нашої системи національної стійкості у протидії гібридним загрозам", - зазначив Кулеба.

Дивіться також: У зоні ООС пройшла несподівана перевірка готовності протитанкових і танкових підрозділів. ФОТОрепортаж

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100