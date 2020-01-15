У Верланова немає жодних обшуків, - податкова

Про це сказано в повідомленні пресслужби ДПС, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз у Державній податковій службі відбуваються планові слідчі дії в повній співпраці з керівництвом СБУ. Жодних обшуків у Голови ДПС Сергія Верланова або інших керівників підрозділів не проводиться", - сказано в повідомленні.
Раніше в середу, 15 січня СБУ впіймала чиновників податкової на допомозі комерсантам у виведенні грошей в тінь. За даними СБУ, таким чином щомісяця виводилося понад 500 млн гривень.
ЗМІ повідомили про те, що у голови ДПС Сергія Верланова проводяться обшуки.