Від початку доби на Донбасі загинув боєць ОС, ворог застосовував заборонене озброєння калібру 152, 120 і 82 мм, - пресцентр

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прессцентр Об'єднаних сил.

Зазначається, що п'ять обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": двічі - поруч з Павлополем (з БПЛА противник скинув 6 гранатометних пострілів ВОГ-17 калібру 30 мм) і Авдіївкою (зі снайперської гвинтівки), а також недалеко від Пісків (з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів) і Василівки (з великокаліберного кулемета).

Чотири обстріли противник зробив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": двічі - недалеко від Оріхового (з артилерії калібру 152 мм - 6 снарядів, 120-мм міномета - 27 хв), а також поблизу Світлодарська (з міномета калібру 82 мм ворог випустив 2 міни) і Новотошківського (14 мін з міномета калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів).

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"Сьогодні, 15 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 14 січня озброєні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями 122-мм артилерійських систем, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень.