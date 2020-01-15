Завтра в Україну прибуде делегація з Ірану і фахівці "Боїнга", - Бутусов

Про це повідомив у Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Завтра в Україну прибуває делегація Ірану для ознайомлення з обладнанням та умовами дешифрування даних чорного ящика зі збитого "Боїнга" авіакомпанії МАУ. Після цього огляду іранська влада ухвалить рішення про можливість передачі для дешифрування в Україні другої чорної скриньки, де міститься вся інформація про параметри польоту. Також в Україну прилітають фахівці з чорних скриньок компанії "Боїнг" - виробника літака", - повідомив він.

За словами Бутусова, накопичення в Україні доказової бази "було б свідченням готовності іранської влади відповідати за скоєний злочин" і "дає в руки Україні реальні докази, які можна використовувати в міжнародних судах".

Читайте також: Україна направила до Ірану вже другий запит про надання чорних скриньок, - представниця Офісу генпрокурора Чиж

"Після трьох діб цинічних спроб влади Ірану приховати злочин, у мене особисто довіри до режиму Хаменеї немає ні на грам, але в Ірані масові протести, думаю, мають все-таки передати", - зазначає журналіст.

Також читайте: Оборонний комітет ВР у закритому режимі заслухає доповідь секретаря РНБО щодо авіакатастрофи в Ірані

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.