Австралія відмовилася від допомоги України в ліквідації наслідків масштабних пожеж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Громадське ТБ.
Представники австралійського уряду заявили про наявність достатніх ресурсів для подолання наслідків лісових пожеж. Зокрема йдеться про ресурси для надання допомоги постраждалим, відновлення інфраструктури та реалізації загальнонаціональних програм з підвищення протипожежної безпеки.
Як відомо, спустошливі лісові пожежі в Австралії вирують із вересня. Вогонь знищив вже 10,3 млн га - територію, порівнянну за розмірами з Ірландією чи Південною Кореєю. Жертвами пожеж стали не менше 27 осіб. 2019 рік став найспекотнішим в Австралії за весь час погодної статистики.