До перевізників, які дотримуються вимог законодавства, планова перевірка приходитиме не частіше, ніж один раз на п'ять років, - Криклій

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Кабміну.

"Визначено єдині критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від діяльності перевізника. На підставі цього визначатиметься періодичність здійснення планових перевірок. Якщо раніше всі пасажирські перевізники автоматично потрапляли у лонг-лист перевірок, відтепер передусім перевірятимуть тих, у кого високі ризики через переобладнаний транспорт, велику кількість порушень ПДД, порушення режиму праці та відпочинку водіїв тощо. До перевізників, які за критеріями будуть віднесені до тих, хто має незначний ступень ризику, планова перевірка приходитиме не частіше одного разу на п’ять років", - зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

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Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері автомобільного транспорту та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з безпеки на транспорті" визначає серед інших такі критерії, за якими оцінюється ступінь ризику:

- кількість дорожньо-транспортних пригод протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду, які були пов’язані з діяльністю суб’єкта господарювання;

- кількість порушень режиму праці та відпочинку водіїв, які були виявлені протягом двох календарних років, що передують плановому періоду;

- кількість випадків використання автобусів, які не відповідають вимогам законодавства щодо безпеки, комфортності, доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, які були виявлені протягом двох календарних років, що передують плановому періоду;

- кількість випадків зупинки транспортного засобу не в установленому місці або на відстані від краю проїзної частини дороги, що не дає змоги зайти/вийти особі з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення до/з транспортного засобу, зокрема скористатися відкидною апареллю транспортного засобу, які були виявлені протягом двох календарних років, що передують плановому періоду;

- кількість випадків ненадання водієм допомоги під час висадки/посадки особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення з/до транспортного засобу, які були виявлені протягом двох календарних років, що передують плановому періоду.

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Планові перевірки здійснюватимуться Укртрансбезпекою з такою періодичністю в залежності від ступеня ризику діяльності суб’єкта господарювання:

- високого ступеня ризику — не частіше одного разу на два роки;

- середнього ступеня ризику — не частіше одного разу на три роки;

- незначного ступеня ризику — не частіше одного разу на п’ять років.