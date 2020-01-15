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15.01.20 21:37

Депутати "Слуги народу" обговорюють, "чи дати п#зди" прем'єру Гончаруку, - нардеп Бужанський. ФОТО

На засіданні фракції політпартії "Слуга народу" в очікуванні приїзду Олексія Гончарука обговорювалися слова прем'єр-міністра з оприлюдненого раніше аудіозапису.

Про це повідомив на своєму telegram-каналі нардеп Максим Бужанський, передає Цензор.НЕТ.

"Сидимо на фракції, чекаємо прем'єра. Депутати слухають записи з його одкровеннями та образами на адресу президента. Є різні думки, дати п#зди відразу, чи ще на початку серпня треба було дати і забути", - зазначив він.

Пізніше він повідомив, що Гончарук розвернувся на під'їзді до ВР.

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"Товариші, це в економіці прем'єр профан, а чуйка у нього огого. Станом на 19.12, розвернувся на під'їзді до Ради і втік у невідомому напрямку. Закінчимо засідання, і поїдемо ловити, якщо не одумається. Хочеться обговорити це поєднання слабоумства і відваги" , - написав Бужанський.

Також він продублював повідомлення колеги по фракції Олександра Дубинського, де вказано, що Гончарук вирушив прямо в офіс президента.

Пізніше нардеп опублікував фото з-під кабінету Гончарука, на якому, крім його і Дубинського, Олександр Куницький.

Депутати Слуги народу обговорюють, чи дати п#зди премєру Гончаруку, - нардеп Бужанський 01
Депутати Слуги народу обговорюють, чи дати п#зди премєру Гончаруку, - нардеп Бужанський 02

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