"Заїхали з колегами до гниди (закреслено) Гончарука. Він має написати заяву", - "слуга народу" Дубінський

Про це написав у telegram-каналі нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський, інформує Цензор.НЕТ.

"Олексій Гончарук має бути відправлений у відставку. Але законних підстав для цього немає - у прем'єра річний імунітет.

Тому, після образ на адресу президента, в товаристві міністрів Милованова і Маркарової, за участю глави НБУ Смолія та його зама Рожкової - має написати заяву сам.

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Люди, які сиділи поруч із ним, - теж.

Тому що хіхікали, підтримували, і пропонували свої варіанти того, як наповнити "порожнечу" і представити свої економічні помилки як "перемогу", - вважає Дубінський.

Після засідання фракції "Слуги народу" Дубінський опублікував такий запис: "Заїхали з колегами Бужанським і Куницьким до гниди (закреслено) Гончарука, запитати, коли він подасть у відставку після образи президента?"