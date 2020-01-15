Зеленський у посольстві Канади вшанував пам'ять загиблих внаслідок авіакатастрофи в Ірані. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Президент України зробив запис у книзі пам'яті, розміщеній у посольстві біля меморіальної таблички з іменами жертв авіакатастрофи. Президент зазначив, що історично Україна та Канада мають багато спільного, а нині дві дружні країни, на жаль, об'єднує й спільне горе.

Під час спілкування з Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в Україні Ларисою Галадзою Глава держави висловив співчуття канадському народу у зв’язку з трагедією.

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Зеленський розповів, що в Іран було відправлено 45 українських фахівців для участі в розслідуванні причин авіакатастрофи. Частина з них уже повернулася в Україну. Водночас 10 експертів залишаються в Тегерані й продовжують свою роботу.

Посол Галадза подякувала Україні за співпрацю в розслідуванні катастрофи. Співрозмовники погодилися, що в цьому питанні має бути встановлена правда.

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