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15.01.20 23:14

У Чорнобильській зоні прикордонники затримали 4 нелегальних мисливців. ФОТО

14 січня прикордонники відділу "Іванків" Житомирського загону спільно зі співробітниками Нацполіції в зоні відчуження ЧАЕС затримали любителів незаконного полювання.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

У Чорнобильській зоні прикордонники затримали 4 нелегальних мисливців 01

Четверо громадян України автомобілем поза встановленими пунктами контролю перетнули тилову межу зони обов'язкового відселення. Кожен із них мав при собі мисливську зброю і відповідний боєкомплект. На одну з рушниць були відсутні документи.

У Чорнобильській зоні прикордонники затримали 4 нелегальних мисливців 02

На правопорушників складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 КУпАП "Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіаційного забруднення". Зброю і боєприпаси вилучено співробітниками Національної поліції.

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