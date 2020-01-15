Ухайдокали соросята економіку, - продовження аудіозапису нібито Гончарука. ВIДЕО

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Youtube.

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"Треба подумати, як ми це зрежисуємо. Давайте відповімо на запитання, як ми з цим справляємося. От, відповіді на запитання, як ми з цим справляємося, зараз немає. У цьому вся проблема. Якщо подивитися на нашу Раду, то там зараз сіють такі думки (у нас у четвертому кварталі просяде економічне зростання): "ухайдокали економіку" реформатори ці, соросята. За господарників було 4,6, прийшли соросята й економіка росте 2 і вниз. І ти нічого нікому не доведеш. І ось це все в сукупності створює у президента відчуття, що ситуація неконтрольована, що ми не розуміємо, у нас немає планів. А у вас його реально немає", - зауважує той, хто говорить.

У відповідь голос, схожий на заступницю голови НБУ Катерину Рожкову, озвучує пропозицію шукати рішення. Вона зазначає, що в глобальному вимірі все добре.

"Ми не можемо намалювати економічну політику. У нас є цільові міністри для цього. Наша задача була зробити макроекономічну стабільність. Вона вже є. Ось ці речі показати. Тоді, напевно, можна сказати: "Ми йдемо приблизно таким шляхом", - зазначає вона.

Її періодично перебиває голос, схожий на міністра фінансів Оксану Маркарову, який стверджує, що потрібно додати в слайди пункти "політики": "ми хочемо концесії, інвестиції". В один із таких випадків нібито Рожкова каже: "Треба вже конкретики, Оксан".

В розмову вступає нібито міністр фінансів Тимофій Милованов. Він просить пояснити, чому курс зміцнився, а платіжного балансу немає. Йому відповідає нібито заступник голови НБУ Дмитро Сологуб. За його словами, платіжний баланс змінився, і йдеться, швидше за все про торговельний. Знову вступає нібито Рожкова. За її словами, на зміну торгового балансу вслід за зміною курсу потрібен час.

"Є цикл виробництва. Він починається при одному курсі, закінчується при іншому і знову по новій. Для того, щоб щось змінити, треба як мінімум, щоб він закінчився", - говорить вона і тут же пропонує взяти "умовно схожу країну" .

Тут вступає в розмову жінка, підписана в ролику як заступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів. "Навіть план, який заступники подавали в міністерствах до Програми дій уряду, там в основному написано "податкові пільги", "податкові пільги", - зазначила вона, вказавши, що впровадження цього не схвалить МВФ, а бюджет "взагалі розірветься".

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Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні Кабміну, як обдурити президента Володимира Зеленського щодо економічної ситуації в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

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У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.