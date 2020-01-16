Висловлюємо глибоку стурбованість мілітаризацією окупованого Криму, - делегація ЄС на форумі ОБСЄ

Про це йдеться в заяві, озвученій делегацією Євросоюзу під час засідання Форуму ОБСЄ із співробітництва в галузі безпеки в середу у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укринформ.
"Ми висловлюємо глибоке занепокоєння з приводу широкомасштабної мілітаризації Кримського півострова з боку Росії, яка продовжує впливати на безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні та за його межами", - зазначається у заяві.
Нагадується, що ЄС рішуче засуджує акти агресії РФ проти України та не визнає незаконну анексію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.
Європейський Союз також вкотре закликав усі сторони виконати взяті на себе зобов’язання, оскільки "стійке політичне врегулювання конфлікту на сході України може бути досягнуто лише шляхом повного виконання Мінських домовленостей".