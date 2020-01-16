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16.01.20 08:09

Висловлюємо глибоку стурбованість мілітаризацією окупованого Криму, - делегація ЄС на форумі ОБСЄ

Європейський Союз глибоко стурбований широкомасштабної мілітаризацією Росією окупованого Кримського півострова.

Висловлюємо глибоку стурбованість мілітаризацією окупованого Криму, - делегація ЄС на форумі ОБСЄ

Про це йдеться в заяві, озвученій делегацією Євросоюзу під час засідання Форуму ОБСЄ із співробітництва в галузі безпеки в середу у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укринформ.

"Ми висловлюємо глибоке занепокоєння з приводу широкомасштабної мілітаризації Кримського півострова з боку Росії, яка продовжує впливати на безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні та за його межами", - зазначається у заяві.

Нагадується, що ЄС рішуче засуджує акти агресії РФ проти України та не визнає незаконну анексію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

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Європейський Союз також вкотре закликав усі сторони виконати взяті на себе зобов’язання, оскільки "стійке політичне врегулювання конфлікту на сході України може бути досягнуто лише шляхом повного виконання Мінських домовленостей".

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